Дмитрий Медведев: Узбекистан для России – ключевой партнер в ЦА

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в республику с официальным визитом накануне вечером. Сегодня он уже успел встретиться с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил надежду, что совместная комиссия на уровне глав правительств России и Узбекистана поможет в реализации крупных инвестиционных проектов и других масштабных задач. Об этом сообщает РИА Новости.

Комиссия была создана в октябре прошлого года по итогам переговоров президентов России и Узбекистана для координации усилий по укреплению торгово-экономического сотрудничества.

"Для нас Узбекистан — ключевой партнер в центральной Азии. Мы рассчитываем на то, что этот новый инструмент, а именно комиссия на уровне глав правительств, также будет дополнительным стимулом, дополнительным инструментом для реализации больших задач, крупных инвестиционных проектов, гуманитарных проектов, которые в последние годы были интенсифицированы и осуществляются в наших государствах", — сказал Медведев на встрече с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Глава правительства РФ отметил, что за последние годы странам удалось существенно нарастить двусторонний товарооборот по всем направлениям. Согласно российской статистике, в прошлом году он вырос на 20%. По словам Медведева, речь идет о значимых поставках как из России в Узбекистан, так и наоборот. Важнейшим направлением является аграрное сотрудничество. Только благодаря этому сотрудничеству последний год поставки превышают более 500 миллионов долларов, отметил он. Страны, в частности, используют модель поставок по "зеленому коридору".

© Sputnik / Александр Астафьев Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов (справа) во время встречи в Ургенче.

Дмитрий Медведев добавил, что рад посетить не только столицу республики, но и Ургенч.

"Это лучше помогает понять друг друга, поскольку такого рода мероприятия, проведенные непосредственно в регионе, являются залогом того, что цели, которые поставлены президентами двух стран и реализуются правительствами, будут исполнены", - подчеркнул премьер. По его словам, все эти цели реализуются именно в регионах.

Абдулла Арипов в свою очередь отметил, что отношения между Россией и Узбекистаном в последние два года очень бурно развиваются благодаря успешным взаимным визитам глав государств.

"Доверительные отношения между нашими главами государств, конечно же, открыли новую страницу взаимоотношений между РФ и Узбекистаном", — сказал премьер республики.

Президент РФ Владимир Путин 18-19 октября посетил республику с государственным визитом в октябре прошлого года. По итогам переговоров был подписан солидный пакет документов. Шавкат Мирзиёев, как ожидается, приедет в Россию в конце года.