АБР предложил создать новый коридор для интеграции стран ЦА

Азиатский банк развития предложил создать новый экономический коридор Шымкент – Ташкент – Худжанд. Инициатива была озвучена на семинаре программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik. АБР выступил с инициативой создать новый экономический коридор между городами Шымкент, Ташкент и Худжанд в целях интеграции стран Центральной Азии.

Об этом сообщает пресс-служба представительства АБР в Узбекистане.

Шымкент, Ташкент и Худжанд и прилегающие Туркестанская, Ташкентская и Согдийская области будут рассматриваться как потенциальный экономический коридор в рамках программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), говорится в сообщении.

Указанные три города и прилегающие области находятся в пределах легкого доступа друг к другу, и в них проживает относительно большое население – примерно 15% всего населения Центральной Азии.

Кроме того, они стратегически связаны с международными рынками.

"Три города и прилегающие области имеют уровень экономической взаимодополняемости, особенно в сфере сельского хозяйства и продовольствия. Также между ними имеется легкая трансграничная мобильность рабочей силы, чему способствуют тесные исторические, культурные, этнические и языковые связи между тремя странами", – указывает пресс-служба банка.