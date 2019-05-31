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Шавкат Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев встретился с главой МВД России

© Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Колокольцев отметил важность наращивания партнерского диалога с МВД Республики Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с руководителями делегаций, прибывшими на заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ, в том числе с главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым, сообщает пресс-служба российского ведомства.

В преддверии состоявшейся встречи делегации возложили цветы к Монументу независимости и гуманизма в Ташкенте.

"Владимир Колокольцев выразил уверенность в том, что принятые решения положительно скажутся на взаимодействии правоохранительных органов Содружества, позволят усилить его практическую составляющую, а дружеский и конструктивный настрой узбекских коллег будет способствовать успешному выполнению поставленных задач", - сказали в пресс-службе.

Также российский министр отметил важность наращивания диалога с МВД Узбекистана по всем вопросам оперативно-служебной деятельности.

Теги:
Владимир Колокольцев, Шавкат Мирзиёев, МВД России, Россия, Узбекистан



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