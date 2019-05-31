Делегация Eurogas планирует осенью посетить Узбекистан

Кроме того, представители Eurogas примут участие в мероприятии "День энергетики Узбекистана – перекрестка Центральной Азии" в Брюсселе 11 июня.

ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. Европейская ассоциация газовых компаний (Eurogas) планирует наладить сотрудничество с Узбекистаном, осенью намечается визит делегации в страну, сообщает узбекистанский МИД.

По данным министерства, посол Узбекистана Дильер Хакимов провел в Брюсселе переговоры с генеральным секретарем Eurogas Джеймсом Ватсоном. В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления взаимодействия.

"Достигнуты договоренности изучить возможности взаимовыгодного сотрудничества и подготовить соответствующие предложения, оказать содействие в налаживании прямых контактов с членами ассоциации, известными компаниями газового сектора", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Стороны также согласовали участие представителей Eurogas в мероприятии "День энергетики Узбекистана – перекрестка Центральной Азии" в Брюсселе 11 июня.