Россия предложила Японии перейти к безвизовому режиму

Главы МИД России и Японии обсудили двусторонние отношения на встрече в Токио. О подробностях расскажет Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. Россия предложила Японии перейти к полному безвизовому режиму. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с японским коллегой Таро Коно в Токио.

По словам российского дипломата, речь об этом зашла в связи с планами Москвы и Токио довести к 2023 году туристический поток между странами до 400 тысяч человек в год. Он также добавил, что обеспечение свободы передвижения для граждан – это ключ к реализации проектов совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах.

"Мы сегодня напомнили о давнем российском предложении перейти к полному безвизовому режиму между РФ и Японией, начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями. Будем рассчитывать, что диалог продолжится", – отметил министр.

В этой связи стороны затронули проблему заключения мирного договора, отсутствие которого омрачает отношения двух стран уже долгие годы. По мнению российской стороны, территориальный вопрос может рассматриваться только после подписания мирного договора.

"Мы продолжаем разъяснять нашим японским коллегам необходимость заключения мирного договора, который был бы не просто мирным договором, подписанным на другой день после окончания войны, а который отражал бы десятилетия, прошедшие с тех пор, и отражал бы нынешний уровень отношений между Россией и Японией, а самое главное – задавал бы ориентиры для их дальнейшего развития", – заявил российский министр.

Стороны согласовали график дальнейших встреч и договорились не раскрывать подробностей хода переговоров. Глава российского МИД также попросил японских соседей не будоражить общественное мнение по этому вопросу.

Напомним, вчера в формате "2+2" главы МИД и Минобороны России и Японии обсудили территориальный спор между странами. Министр иностранных дел Японии Таро Коно обратил внимание на деятельность российских военных на Южных Курилах. В свою очередь, Сергей Лавров отметил, что они находятся на своей суверенной территории. При этом министр заявил, что Россию беспокоят планы США развернуть систему ПРО на японской территории.

Ожидается, что вопрос заключения мирного договора будет поднят в ходе следующих переговоров глав России и Японии. По словам Лаврова, очередная встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ запланирована на 29 июня, "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Осаке.