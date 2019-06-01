Россия не станет вводить визы для граждан Узбекистана

По мнению Медведва, Узбекистан и Россия являются партнерами и друзьями, а за последние несколько лет эти отношения получили очень мощный старт.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил по итогам визита в Узбекистан, что РФ не планирует вводить визовый режим для узбекских граждан, для упорядочивания миграционных потоков есть различные инструменты, сообщается в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".

"Если говорить о наших отношениях с Узбекистаном, то у нас всегда были партнёрские отношения. Но в какой-то период они перестали развиваться, они как бы находились в стагнирующей фазе. А сейчас и президент Узбекистана, и правительство Узбекистана взяли курс на развитие экономических отношений. Мы этому очень рады", - сказал Медведев.

По его словам, Узбекистан и Россия являются партнерами и друзьями, а за последние несколько лет эти отношения получили очень мощный старт, появились новые инвестиционные проекты, например, строительство АЭС в республике.

"Для упорядочивания миграционных потоков существуют различные инструменты, включая проекты договоров о так называемом оргнаборе, когда такого рода отношения подвергаются нормированию. Есть и другие... Во всяком случае, это упорядочивается", - сказал Медведев.

Напомним, глава российского правительства прибыл в республику вечером 29 мая. В аэропорту Ташкента его встретили премьер-министр страны Абдулла Арипов и хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев.

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Утром следующего дня Медведев встретился с президентом Шавкатом Мирзиёевым, а затем отправился в Ургенч — для участия в заседании российско-узбекской межправительственной комиссии. По итогам встречи был подписан большой пакет документов в сфере образования, экономики, культуры, промышленности и здравоохранения.

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В частности, глава российского правительства заявил, что Москва и Ташкент уже в ближайшее время намерены довести объем товарооборота с нынешних 4,5 миллиарда долларов до 10 миллиардов долларов.

После деловых переговоров премьер-министры Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов отправились в Хиву и погуляли по Ичан-Кале.