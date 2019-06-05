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Зал заседаний. Сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

Узбекистан станет зампредседателя на предстоящей сессии Генассамблеи ООН

© Sputnik / Алексей Бойцов
Политика
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Представитель Узбекистана приступит к исполнению своих обязанностей с сентября 2019 года.

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Узбекистан впервые выступит в качестве заместителя председателя предстоящей 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает МИД республики.

Абдулазиз Камилов встретился с помощником генсекретаря ООН
© МИД Узбекистана
Абдулазиз Камилов встретился с помощником генсекретаря ООН
Представитель Узбекистана приступит к исполнению своих обязанностей с сентября текущего года. О его обязанности будет входить помощь  председателю Генеральной Ассамблеи руководить деятельностью данного органа до ее закрытия в сентябре 2020 года. Также заместитель должен принять на себя обязанности по открытию и закрытию каждого заседания, контроль за порядком на слушаниях, в случае отсутствия самого председателя.

В МИД Узбекистана подчеркнули, что данное назначение является свидетельством поддержки внешней политики республики со стороны ООН.

Теги:
Генеральная ассамблея ООН, Генассамблея ООН, ООН, ООН



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