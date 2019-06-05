Узбекистан станет зампредседателя на предстоящей сессии Генассамблеи ООН

Представитель Узбекистана приступит к исполнению своих обязанностей с сентября текущего года. О его обязанности будет входить помощь председателю Генеральной Ассамблеи руководить деятельностью данного органа до ее закрытия в сентябре 2020 года. Также заместитель должен принять на себя обязанности по открытию и закрытию каждого заседания, контроль за порядком на слушаниях, в случае отсутствия самого председателя.
В МИД Узбекистана подчеркнули, что данное назначение является свидетельством поддержки внешней политики республики со стороны ООН.