В Ташкенте состоялось заседание ШОС

Участники обменялись информацией об обстановке на государственных границах государств-членов ШОС.

ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. Сегодня, 6 июня, в Ташкенте под председательством РФ состоялось седьмое заседание Руководителей пограничных служб компетентных органов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В мероприятии приняли участие представители пограничных служб компетентных органов Индии, Казахстана, КНР, Кыргызстана, Пакистана, РФ, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета РАТС ШОС.

По словам корреспондента, участники обменялись информацией об обстановке на государственных границах государств-членов ШОС.

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