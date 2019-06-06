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В Ташкенте состоялось заседание ШОС

В Ташкенте состоялось заседание ШОС

Sputnik
Политика
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Участники обменялись информацией об обстановке на государственных границах государств-членов ШОС.

ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. Сегодня, 6 июня, в Ташкенте под председательством РФ состоялось седьмое заседание Руководителей пограничных служб компетентных органов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В мероприятии приняли участие представители пограничных служб компетентных органов Индии, Казахстана, КНР, Кыргызстана, Пакистана, РФ, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета РАТС ШОС. 

По словам корреспондента, участники обменялись информацией об обстановке на государственных границах государств-членов ШОС.

Камилов и его коллега из Китая обсудили подготовку к саммиту ШОС в Бишкеке >>

Напомним, 22 мая министры иностранных дел Узбекистана и Китая Абдулазиз Камилов и Ван И в Бишкеке обсудили подготовку к предстоящему саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Главы внешнеполитических ведомств уделили внимание вопросам реализации договоренностей, достигнутых в ходе двусторонней встречи 25 апреля президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках участия в работе второго международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине.

Теги:
Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, РАТС ШОС, ШОС, ШОС



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