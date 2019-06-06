Назарбаев назвал причину своей отставки

Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан почти 30 лет, с 1990 года, ушел с поста президента в марте.

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на пленарном заседании сената парламента республики рассказал, почему решил уйти в отставку.

"Мое решение, которое принято в этом году, — выверенное, нормальное решение ради стабильности государства, ради будущего, ради преемственности политики, которую я последние 30 лет проводил", — сказал Назарбаев.

Он отметил, что был удивлен, когда получил от глав других государств многочисленные письма и звонки, поскольку не ожидал такой реакции, пишет РИА Новости.

При этом Назарбаев подчеркнул, что его шаг стал примером того, как "надо решать вопрос транзита власти".

Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил, что уходит в отставку. Свои полномочия — до выборов нового президента — он передал Касыму-Жомарту Токаеву, который до этого был председателем сената.

Инаугурация Токаева состоялась 20 марта.

В начале апреля он объявил о проведении досрочных выборов президента. Голосование назначено на 9 июня.

На пост главы государства претендуют семь человек: Дания Еспаева — от партии "Ак жол"; Жамбыл Ахметбеков — от Коммунистической народной партии; Касым-Жомарт Токаев (действующий президент страны) — от партии Nur Otan; Толеутай Рахимбеков — от партии "Ауыл"; Амиржан Косанов — от национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры" (Судьба нации); Амангельды Таспихов — от Федерации профсоюзов Казахстана; Садыбек Тугел — от общественного объединения "Ұлы дала қырандары" (Орлы великой степи).

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