15:44 07 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.41
  • EUR9507.10
  • USD8513.57
Поиск
Портфель с документами

Узбекистан и Катар проведут первое заседание межправкомиссии до конца года

Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
Получить короткую ссылку
18 0 0

Работа межправкомиссии позволит активизировать диалог между странами по самым разным направлениям.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Узбекистан и Катар во второй половине 2019 года намерены провести первое заседание совместной межправительственной комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

Седьмого июня глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного посла Катара с резиденцией в Тегеране Мухаммада Хамада ал-Хажрий.

"Стороны высказались за проведение во второй половине года первого заседания Совместной межправительственной комиссии", — говорится в публикации.

По данным пресс-службы ведомства, стороны обсудили перспективные направления развития узбекско-катарских отношений, отметив наличие значительного потенциала для этого в торгово-экономической, инвестиционной, туристической, культурно-гуманитарной и других областях.

Участники встречи также обменялись мнениями по некоторым региональным и международным проблемам.

Ранее МИД сообщал, что Узбекистан и Финляндия планируют вновь собрать межправительственную комиссию по сотрудничеству, которая не работает с 2002 года.

Теги:
внешняя политика, политика, комиссия, Катар, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

День рождения Пушкина в Ташкенте
Как жители Ташкента отмечают 220-летие Александра Пушкина
Aurus Senat
Шик и блеск: Россия представила люксовый автомобиль Aurus Senat – видео
Процессы в организме после отказа от курения
Что происходит с человеком после отказа от курения

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054