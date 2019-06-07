Узбекистан и Катар проведут первое заседание межправкомиссии до конца года

Работа межправкомиссии позволит активизировать диалог между странами по самым разным направлениям.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Узбекистан и Катар во второй половине 2019 года намерены провести первое заседание совместной межправительственной комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

Седьмого июня глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного посла Катара с резиденцией в Тегеране Мухаммада Хамада ал-Хажрий.

"Стороны высказались за проведение во второй половине года первого заседания Совместной межправительственной комиссии", — говорится в публикации.

По данным пресс-службы ведомства, стороны обсудили перспективные направления развития узбекско-катарских отношений, отметив наличие значительного потенциала для этого в торгово-экономической, инвестиционной, туристической, культурно-гуманитарной и других областях.

Участники встречи также обменялись мнениями по некоторым региональным и международным проблемам.

Ранее МИД сообщал, что Узбекистан и Финляндия планируют вновь собрать межправительственную комиссию по сотрудничеству, которая не работает с 2002 года.