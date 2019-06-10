Шавкат Мирзиёев искренне поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой

По словам Мирзиёева, итоги голосования в Казахстане показали полное доверие , оказанное народом президенту страны.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на прошедших накануне президентских выборах в Казахстане, сообщается на сайте правительства.

В начале телефонной беседы Мирзиёев отметил, что итоги голосования еще раз продемонстрировали полное доверие и широкую поддержку, оказанные народом президенту Казахстана, высокую оценку вклада Токаева в устойчивое развитие и повышение международного авторитета страны, а также стали проявлением твердой уверенности в последовательном продолжении политического курса и важнейших социально-экономических реформ.

"Новый импульс развитию двустороннего сотрудничества придал первый государственный визит президента Казахстана в Узбекистан в апреле этого года, в ходе которого была подтверждена взаимная приверженность укреплению отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

Помимо этого, главы государств обсудили актуальные вопросы узбекско-казахстанского сотрудничества, а также региональной и международной повестки.

Также был рассмотрен также график предстоящих встреч на высшем уровне, в том числе в рамках мероприятий многосторонних организаций.

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Напомним, по данным опроса института "Общественное мнение", Касым-Жомарт Токаев лидирует на президентских выборах в Казахстане с результатом свыше 70% голосов.

Всего в президентской кампании участвуют семь кандидатов. в том числе Токаев, которого выдвинула партия первого президента страны Nur Otan.

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Глава государства избирается на пять лет. Выборы считаются состоявшимися при любой явке, а победителем становится кандидат, набравший свыше 50% избирателей.