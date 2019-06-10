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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев приедет на саммит в Душанбе 15 июня

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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На мероприятии узбекский лидер встретится с Владимиром Путиным и Эмомали Рахмоном.

ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik. Шавкат Мирзиёев приедет на пятую встречу глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), которая пройдет 15 июня в Душанбе. Об этом передают РИА Новости.

На душанбинский саммит также прибудут президенты России, Китая, Ирана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Бангладеша и Шри-Ланки.

Портфели
© Sputnik / Сергей Субботин
Представители стран Азии обсудят в Таджикистане вопросы безопасности региона

Пятнадцать стран-участниц СВМДА будут представлены премьер-министрами, вице-премьерами и главами МИД. Кроме участия в работе саммита у всех глав делегаций запланирован ряд двухсторонних встреч.

Основные мероприятия саммита пройдут в столичном дворце "Кохи Навруз". Подготовку Душанбе к саммиту контролирует лично столичный градоначальник, сын президента Таджикистана Рустам Эмомали.

СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии.

Сегодня членами СВМДА являются 27 государств Азии. Восемь стран и пять международных организаций входят в форум в качестве наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира СВМДА находится в Астане. 

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Душанбе, Россия, Таджикистан



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