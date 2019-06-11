Шавкат Мирзиёев на этой неделе посетит Кыргызстан и Таджикистан

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг отправится в Кыргызстан на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а затем посетит Таджикистан, где примет участие в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в саммитах Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке 13−14 июня и Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе 15 июня", - говорится в сообщении.

В рамках участия в саммитах в Бишкеке и Душанбе президент Узбекистана проведет ряд двусторонних встреч с главами зарубежных делегаций, добавили в пресс-службе Мирзиеева.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.

Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. На сегодняшний день членами СВМДА являются 27 государств Азии.