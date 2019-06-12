Президенты 12 стран соберутся в Душанбе на международном форуме

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Главы 12 стран соберутся в Душанбе на в пятой встрече Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом на брифинге сообщил помощник президента Таджикистана Абдуджаббор Рахмонзода.

"В Душанбе прибудут президенты 12 государств - Китая, России, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Бангладеш и Шри-Ланки. Афганистан на саммите будет представлять премьер этой страны Абдулло Абдулло", - сказал Рахмонзода.

Данный форум создан для обеспечения мира, безопасности и стабильности в Азии. Он объединяет 27 государств, а еще восемь государств и пять международных организаций имеют статус наблюдателей.

Помощник президента Таджикистана сообщил, что 15 стран-участниц СВМДА будут представлены премьер-министрами, вице-премьерами и главами МИД. Также запланирован ряд двухсторонних встреч.

СВМДА был создан по инициативе Казахстана в 1992 году для совместного принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии.