Владимир Путин надеется восстановить отношения с Украиной

Путин рассказал о том, какими видит в дальнейшем российско-украинские отношения с приходом на пост президента Украины Владимира Зеленского.

ТАШКЕНТ, 13 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной, а также на то, что новое руководство Украины сможет содействовать в этом отношении, заявил он в интервью телеканалу "МИР".

В частности, Путин рассказал о том, какими видит в дальнейшем российско-украинские отношения с приходом на пост президента Украины Владимира Зеленского.

Слова Путина о Зеленском вызвали смех на ПМЭФ >>

"Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами. Даже с политическими элитами прошлого, допустим, с теми людьми, которые во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставили прежде всего личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, а хранящихся где-то за рубежом. От этого у них и такая любовь к Западу, я думаю", - сказал Путин.

Президент России выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский сможет действовать более энергично как во внешней политике для восстановления двусторонних отношений с Россией, так и во внутренней политике для решения текущих проблем.

"Новое руководство, надеюсь, не будет прикрываться русофобскими измышлениями и идеями для того, чтобы уклоняться от решения внутренних украинских проблем прежде всего в экономике и социальной сфере", - добавил Путин.

Напомним, на своем выступлении на ПМЭФ президент России Владимир Путин выразил надежду, что им с новым лидером Украины Владимиром Зеленским когда-нибудь удастся познакомиться, а также отметил, что тот хороший актер, однако играть кого-то и быть кем-то — совершенно разные вещи. В зале на эти слова отреагировали аплодисментами и смехом.

Слово за народом: Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией >>

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. Уже на следующий день после инаугурации он заявил, что намерен вынести на всеобщее голосование вопрос о формате дальнейших переговоров с Россией. По словам главы администрации президента Андрея Богдана, это позволит избежать раскола в обществе.

Украинцев спросят о том, каким они видят решение конфликта на Донбассе и нужно ли договариваться с Россией. Референдум можно назвать беспрецедентным — аналогичных голосований на постсоветском пространстве еще не проводилось.