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Владимиру Норову в Бишкеке вручили очень необычный подарок

Пресс-служба ГАМФКиС
Политика
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Тема:
Саммит ШОС в Бишкеке (8)
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Подарок вручили по случаю десятилетия организации.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Представители Молодежного совета Шанхайской организации сотрудничества подарили генеральному секретарю ШОС Владимиру Норову памятный подарок, сообщает корреспондент Sputnik Кыргызстан.

Норов получил картину с изображением писателя Чингиза Айтматова, а также карты Кыргызстана, которая была инкрустирована кристаллами Swarovski. Норов заявил, что картина найдет достойное место в Секретариате ШОС.

Сам Норов рассказал, что ему посчастливилось работать с Айтматовым в те годы, когда он занимался дипломатической деятельностью. Генсек ШоС уверен, что современная молодежь должна стремиться к тем ценностям, о которых легендарный кыргызстанец писал в своих произведениях.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Отмечается также, что подарок куплен на личные средства представителей национальной части Молодежного совета ШОС. Картину изготовили кыргызстанские отечественные мастера.

Ранее Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов выступил на XII заседании Молодежного Совета ШОС.

Тема:
Саммит ШОС в Бишкеке (8)
Теги:
Саммит ШОС в Бишкеке, ШОС, ШОС, Владимир Норов, подарок



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