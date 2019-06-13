Асадов: открытие консульства Узбекистана в Казани — историческое событие

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Президент Татарстана Рустам Минниханов принял в Казанском кремле руководителя узбекской дипмиссии в России Ботиржона Асадова, сообщает пресс-служба главы региона.
На встрече, приуроченной к открытию в Казани генконсульства Узбекистана, обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия между регионом и республикой.
"Мы заинтересованы в расширении сотрудничества в области машиностроения, вертолетостроения, нефтехимии, поставках сельхозтехники, товаров бытовой химии, продуктов питания", — подчеркнул Рустам Минниханов.
Посол Узбекистана в свою очередь поблагодарил главу региона за содействие в открытии генконсульства республики, назвав это историческим событием, которое послужит развитию дружественных отношений между Татарстаном и Узбекистаном.
"Это для нас очень важно, так как Генеральный консул не только оказывает консульские услуги, но и активно участвует в развитии наших торгово-экономических и гуманитарных отношений", — заявил Ботиржон Асадов.
Генеральное консульство Узбекистана в Казани станет шестым диппредставительством республики на территории РФ - после Москвы, Новосибирская, Санкт-Петербурга, Владивостока и Екатеринбурга. Кроме того, ожидается открытие еще одного дипломатического представительства в Ростове-на-Дону.