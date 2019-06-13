Асадов: открытие консульства Узбекистана в Казани — историческое событие

Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов встретился с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым перед торжественной церемонией открытия Генерального консульства республики в Казани.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Президент Татарстана Рустам Минниханов принял в Казанском кремле руководителя узбекской дипмиссии в России Ботиржона Асадова, сообщает пресс-служба главы региона.

На встрече, приуроченной к открытию в Казани генконсульства Узбекистана, обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия между регионом и республикой.

По словам Минниханова, только за один прошлый год уровень товарооборота между Татарстаном и Узбекистаном вырос более чем в полтора раза, но, уверен глава региона, это еще не предел. Он напомнил, что в настоящее время ведётся активная работа по линии ведущих татарстанских компаний: "КАМАЗ", "ТАИФ", "КМПО", "Позис", а также в планах большой проект с по развитию шинного производства в Узбекистане с привлечением "Татнефти".

"Мы заинтересованы в расширении сотрудничества в области машиностроения, вертолетостроения, нефтехимии, поставках сельхозтехники, товаров бытовой химии, продуктов питания", — подчеркнул Рустам Минниханов.

Посол Узбекистана в свою очередь поблагодарил главу региона за содействие в открытии генконсульства республики, назвав это историческим событием, которое послужит развитию дружественных отношений между Татарстаном и Узбекистаном.

Пресс-служба президента Татарстана/Rustem_Kadyrov Посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым

"Это для нас очень важно, так как Генеральный консул не только оказывает консульские услуги, но и активно участвует в развитии наших торгово-экономических и гуманитарных отношений", — заявил Ботиржон Асадов.

Сотрудничество между российским регионом и Узбекистаном активно развиваются в последние годы. Новый импульс торгово-экономическим и гуманитарным связям придали визиты Рустама Минниханова в Узбекистан в 2017 и осенью 2018 года, в ходе которых были проведены переговоры с руководством республики и заключены важные контракты.

Генеральное консульство Узбекистана в Казани станет шестым диппредставительством республики на территории РФ - после Москвы, Новосибирская, Санкт-Петербурга, Владивостока и Екатеринбурга. Кроме того, ожидается открытие еще одного дипломатического представительства в Ростове-на-Дону.