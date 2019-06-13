Новые проекты: о чем говорили Мирзиёев и Гани в Бишкеке

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках саммита стран ШОС в Бишкеке провел переговоры с Президентом Афганистана Ашрафом Гани.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил с главой Афганистана Ашрафом Гани перспективы экономического у государственного сотрудничества между двумя странами, сообщает пресс-служба узбекского лидера.

В ходе встречи Мирзиёев отметил активизацию двусторонних контактов на разных уровнях, рост взаимной торговли, развитие взаимовыгодного экономического сотрудничества и гуманитарных обменов.

Кроме того, стороны рассмотрели возможности для продвижения конкретных программ и проектов, направленных на содействие социально-экономическому восстановлению Афганистана и вовлечение этой страны в региональное сотрудничество в Центральной Азии.

Ашраф Гани со своей стороны поблагодарил узбекского коллегу за активные усилия по мирному урегулированию ситуации в Афганистане.

Узбекистан полноценно участвует в мирном процессе в ИРА. Ташкент не только на уровне МИД проводит переговоры с афганской оппозицией, чтобы усадить ее за стол переговоров с официальным Кабулом, но и готов при необходимости предоставить площадку для обсуждения.

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Помимо этого Узбекистан активно участвует в торгово-экономической жизни страны, продолжая строительство железной дороги, наращивая поставки электроэнергии и увеличивая объемы взаимной торговли за счет новых объектов логистической инфраструктуры.