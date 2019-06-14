ТАШКЕНТ, 14 июн - Sputnik. Общественный деятель и исполнительный директор консалтингового бюро Smartgov Consulting Азиза Умарова сообщила о своем желании баллотироваться в нижнюю палату парламента Узбекистана в Facebook.

Она уже вступила в партию УзЛиДеП от Мирзо-Улугбекского района, потому что это партия предпринимателей.

© Facebook Азиза Умарова заявила о желании баллотироваться в парламент Узбекистана

По словам Умаровой, если прогрессивные люди захотят идти в парламент - это лучший индикатор положительных сдвигов в стране.

"Мне 37. Как и многие в последние недели немного растеряна и озадачена всем, что сыплется из нормотворческого рога изобилия. Это называется reform fatigue. Но, я решила в последний раз попробовать что-то изменить к лучшему. Не ноя в стороне. А встроившись в институциональные рамки и будучи частью конструктивного и полезного для общества диалога", – написала она.

По словам Умаровой, она любит Узбекистан и у нее нет каких-то целей касательно чего-либо, кроме обычного депутатства в парламенте.

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"В общем, я долго думала, советовалась с домашними и решила баллотироваться в депутаты. Дело за партией УзЛиДеП – номинировать. Дело за всеми остальными –поддержать. Я люблю нашу с вами страну. И хочу, чтобы хотя бы 50% заявленных реформ получились. Но это возможно только, если мы все вместе будем помогать президенту и его команде", – добавила она.

Также Умарова поблагодарила за поддержку и за оценку ее "скромных способностей".

Напомним, в апреле этого года стало известно, что Комитет женщин Узбекистана с привлечением ресурсов Центризбиркома, политических партий, собственного широкого представительства планирует серьезно поработать над тем, чтобы в будущем парламенте число женщин-депутатов значительно возросло.

Кроме работы с потенциальными кандидатами в депутаты, Комитет женщин увеличивает активность в области повышения знаний в области выборов и среди женщин, которые будут избирать.