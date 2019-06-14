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Мирзиёев и Рахмон провели переговоры в Душанбе

Мирзиёев и Рахмон провели переговоры в Душанбе

© Пресс-служба президента Таджикистана
Политика
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На встрече было подчеркнуто, что отношения двух стран динамично развиваются.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В Душанбе прошла встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и лидера Таджикистана Эмомали Рахмона, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Шавкат Мирзиеев прибыл в Столицу Таджикистана для участия в Пятом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиеев прибыл в Столицу Таджикистана для участия в Пятом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Оба лидера подчеркнули, что отношения Таджикистана и Узбекистана динамично развиваются. 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите глав государств-членов ШОС в Бишкеке
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев предложил странам ШОС шесть инициатив
В ходе встречи они обсудили вопросы развития торгово-экономических связей, создания совместных промышленных предприятий, увеличения объема товаров и другие направления сотрудничества.

Одним из ключевых вопросов было решение проблем Афганистана. Также лидеры обсудили совместную борьбу с терроризмом и экстремизмом.

В связи с укреплением культурно-гуманитарных связей была отмечена целесообразность проведения "Дня Душанбе в Ташкенте" и "Дня Ташкента в Душанбе".

Напомним, международный форум СВМДА пройдет в Душанбе 14-15 июня.

Теги:
Эмомали Рахмон, Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Мирзиёев, президент, Президент, саммит, Таджикистан, Таджикистан



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