Мирзиёев и Рахмон провели переговоры в Душанбе

На встрече было подчеркнуто, что отношения двух стран динамично развиваются.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В Душанбе прошла встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и лидера Таджикистана Эмомали Рахмона, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Шавкат Мирзиеев прибыл в Столицу Таджикистана для участия в Пятом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиеев прибыл в Столицу Таджикистана для участия в Пятом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Оба лидера подчеркнули, что отношения Таджикистана и Узбекистана динамично развиваются.

В ходе встречи они обсудили вопросы развития торгово-экономических связей, создания совместных промышленных предприятий, увеличения объема товаров и другие направления сотрудничества.

Одним из ключевых вопросов было решение проблем Афганистана. Также лидеры обсудили совместную борьбу с терроризмом и экстремизмом.

В связи с укреплением культурно-гуманитарных связей была отмечена целесообразность проведения "Дня Душанбе в Ташкенте" и "Дня Ташкента в Душанбе".

Напомним, международный форум СВМДА пройдет в Душанбе 14-15 июня.