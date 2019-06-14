Мирзиёев и Рахмон провели переговоры в Душанбе

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В Душанбе прошла встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и лидера Таджикистана Эмомали Рахмона, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.
Шавкат Мирзиеев прибыл в Столицу Таджикистана для участия в Пятом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Оба лидера подчеркнули, что отношения Таджикистана и Узбекистана динамично развиваются.
Одним из ключевых вопросов было решение проблем Афганистана. Также лидеры обсудили совместную борьбу с терроризмом и экстремизмом.
В связи с укреплением культурно-гуманитарных связей была отмечена целесообразность проведения "Дня Душанбе в Ташкенте" и "Дня Ташкента в Душанбе".
Напомним, международный форум СВМДА пройдет в Душанбе 14-15 июня.