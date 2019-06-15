Президенты Узбекистана и Бангладеш обсудили активизацию сотрудничества

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Президенты Узбекистана и Бангладеш Шавкат Мирзиёев и Абдул Хамид в субботу в Душанбе на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) обсудили вопросы активизации двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.

Мирзиёев накануне прибыл в столицу республики из Бишкека, где завершился саммит ШОС. Основные мероприятия саммита СВМДА состоятся 15 июня.

"В ходе встречи рассмотрены перспективы расширения двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия в рамках международных и региональных организаций", - говорится в сообщении.

Особое внимание уделено вопросам продвижения совместных проектов в области торговли, инвестиций, сельского хозяйства, туризма и гуманитарных обменов.

По данным пресс-службы, стороны достигли договоренности об активизации контактов и проведении совместных мероприятий на межправительственном и межведомственном уровнях.

Абдул Хамид выразил искреннюю признательность за организацию его визита в Узбекистан для посещения культурно-исторических центров после саммита СВМДА в Душанбе, добавили в пресс-службе Мирзиеева.

СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. На сегодняшний день членами СВМДА являются 27 государств Азии. Восемь стран и пять международных организаций входят в форум в качестве наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира СВМДА находится в столице Казахстана. Таджикистан председательствует в организации в 2019-2020 годах.