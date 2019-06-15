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На саммите в Душанбе названы главные проблемы ЦА

© Sputnik / Григорий Сысоев
Политика
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В саммите СВМДА принимает участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.На открытии саммита Совещания по взаимодействию мерам доверия в Азии президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал главные проблемы Центральной Азии, сообщает Sputnik Таджикистан.

"СВМДА является важной площадкой для обсуждения актуальных процессов, происходящих в мире и для достойного ответа глобальным вызовам и угрозам", – подчеркнул в начале саммита Эмомали Рахмон.

По словам Рахмона, азиатский регион сталкивается с новыми вызовами и угрозами и в этой связи необходимо укрепить механизмы стабильности и безопасности.

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Главными проблемами названы угрозы терроризма и экстремизма. Большую озабоченность вызывает ситуация в Афганистане. СВМДА нужно усиленно работать в этом направлении для решения афганской проблемы.

Мирзиёев и Рахмон провели переговоры в Душанбе
© Пресс-служба президента Таджикистана
Мирзиёев и Рахмон провели переговоры в Душанбе
Глобальное изменение климата в мире является другим ключевым направлением сотрудничества. Многие регионы ЦА подвержены стихийным бедствиям. В этой связи предложено разработать эффективный механизм помощи странам, страдающим от стихийных бедствий.

Отмечалось, что водные ресурсы в Центральной Азии являются ключевым компонентом социально-экономического развития региона.

Теги:
Центральная Азия, Центральная Азия, Узбекистан, Душанбе, Душанбе, саммит



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