На саммите в Душанбе названы главные проблемы ЦА

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.На открытии саммита Совещания по взаимодействию мерам доверия в Азии президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал главные проблемы Центральной Азии, сообщает Sputnik Таджикистан.
"СВМДА является важной площадкой для обсуждения актуальных процессов, происходящих в мире и для достойного ответа глобальным вызовам и угрозам", – подчеркнул в начале саммита Эмомали Рахмон.
По словам Рахмона, азиатский регион сталкивается с новыми вызовами и угрозами и в этой связи необходимо укрепить механизмы стабильности и безопасности.
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Главными проблемами названы угрозы терроризма и экстремизма. Большую озабоченность вызывает ситуация в Афганистане. СВМДА нужно усиленно работать в этом направлении для решения афганской проблемы.
Отмечалось, что водные ресурсы в Центральной Азии являются ключевым компонентом социально-экономического развития региона.