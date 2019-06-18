13:11 18 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.57
  • EUR9566.00
  • USD8535.74
Поиск

Что обсудили по телефону Медведев и Арипов

© Sputnik / Екатерина Штукина
Политика
Получить короткую ссылку
71 0 0

Главы правительств двух стран рассмотрели вопросы укрепления экономического сотрудничества.

МОСКВА, 17 июн - Sputnik. Председатель правительства России Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
© Sputnik / Алексей Никольский
Путин по телефону обсудил с Мирзиёевым итоги ШОС

"Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов также рассмотрели актуальные вопросы укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества и график предстоящих контактов по межправительственной линии", - говорится в сообщении.

Кроме того, главы правительств обсудили ход работы по выполнению договоренностей, достигнутых на первом заседании совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана 30 мая в Ургенче.

Ранее состоялся телефонный разговор Путина и Мирзиёева, лидеры государств обсудили итоги саммита ШОС в Бишкеке.

Теги:
Россия, Узбекистан, Абдулла Арипов, Дмитрий Медведев



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мемориальный комплекс имени Исхокхона Ибрата
Наследие узбекского Гуттенберга: чем живет сегодня школа имени Ибрата
Под водой и на суше: самые необычные предложения руки и сердца - видео
Под водой и на суше: самые необычные предложения руки и сердца - видео
Как защититься от жары
Как выжить в жару: советы, которые работают

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054