Что обсудили по телефону Медведев и Арипов

МОСКВА, 17 июн - Sputnik. Председатель правительства России Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов также рассмотрели актуальные вопросы укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества и график предстоящих контактов по межправительственной линии", - говорится в сообщении.

Кроме того, главы правительств обсудили ход работы по выполнению договоренностей, достигнутых на первом заседании совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана 30 мая в Ургенче.

Ранее состоялся телефонный разговор Путина и Мирзиёева, лидеры государств обсудили итоги саммита ШОС в Бишкеке.