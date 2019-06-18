Новое назначение в Министерстве юстиции Узбекистана

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Дилмурат Умаров был назначен начальником Управления государственного регулирования правового обслуживания, сообщает сайт Министерства Юстиции Республики Узбекистан.

Соответствующий приказ был подписан сегодня.

Ранее Умаров занимал пост руководителя управления правовой экспертизы правительственных протокольных решений и ведомственных нормативных актов.

Недавно мы сообщали об отставке гендиректор ПФЛ Узбекистана Омона Гафурова. Он объявил о сложении своих полномочий.

Гафуров занимал должность руководителя Профессиональной футбольной лиги республики с осени 2017 года.