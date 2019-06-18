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Мужчина застегивает портфель

Новое назначение в Министерстве юстиции Узбекистана

Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
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Назначен новый начальник Управления государственного регулирования правового обслуживания.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Дилмурат Умаров был назначен начальником Управления государственного регулирования правового обслуживания, сообщает сайт Министерства Юстиции Республики Узбекистан.

Соответствующий приказ был подписан сегодня. 

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Ранее Умаров занимал пост руководителя управления правовой экспертизы правительственных протокольных решений и ведомственных нормативных актов.

Недавно мы сообщали об отставке гендиректор ПФЛ Узбекистана Омона Гафурова. Он объявил о сложении своих полномочий.

Гафуров занимал должность руководителя Профессиональной футбольной лиги республики с осени 2017 года.

Теги:
Министерство юстиции Узбекистана, министра юстиции, юстиция, назначения, назначение



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