15:18 19 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.57
  • EUR9566.00
  • USD8535.74
Поиск
Дворец Мира в Гааге

Узбекистан вступит в Гаагскую конференцию уже в этом году

© Sputnik / Алексей Филиппов
Политика
Получить короткую ссылку
9810

Как заявляет представитель министерства, процедура вступления Узбекистана в конференцию началась еще марте 2019 года.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Узбекистан планирует вступить в Гаагскую конференцию по международному частному праву до конца текущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД республики.

Как говориться в сообщении, делегация Узбекистана во главе с заместителем министра юстиции участвует в дипломатической сессии Гаагской конференции по международному частному праву.

Труд и закон: как мигранту защитить свои права и не попасть под суд в РФ >>>

Как заявляет представитель министерства, процедура вступления Узбекистана в конференцию началась еще марте 2019 года. Ожидается, что по итогам 22-й дипломатической сессии Гаагская конференция примет Конвенцию о признании и исполнении решений иностранных судов, принятых по гражданским или коммерческим делам.

"В рамках визита планируется проведение ряда двусторонних встреч, в частности с руководством Гаагской конференции по международному частному праву, а также Постоянной палаты третейского суда", - добавили в МИД Узбекистана.

Работа журналиста
© Sputnik / Murad Orujov
В Узбекистане намерены наладить отношения между судами и журналистами
Гаагская конференция была создана в 1893 году и является одной из важнейших специализированных международных организаций в области международного частного права. Ее деятельность направлена на создание универсального режима взаимоотношений между юридическими и физическими лицами разных государств, защиту прав граждан одного государства на территории других государств, разрешение вопросов коллизии национального законодательства и юрисдикций, другие аспекты либерализации трансграничных правоотношений. Россия вступила в организацию в 2001 году.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Конференция, правозащитник, нормативно-правовые акты, международное право



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мемориальный комплекс имени Исхокхона Ибрата
Наследие узбекского Гуттенберга: чем живет сегодня школа имени Ибрата
Хаски случайно задела малыша и извиняется - самое трогательное видео
Хаски случайно задела малыша и извиняется - самое трогательное видео
Рейтинг свободы СМИ - 2019: на каком месте Узбекистан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054