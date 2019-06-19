Узбекистан вступит в Гаагскую конференцию уже в этом году

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Узбекистан планирует вступить в Гаагскую конференцию по международному частному праву до конца текущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД республики.
Как говориться в сообщении, делегация Узбекистана во главе с заместителем министра юстиции участвует в дипломатической сессии Гаагской конференции по международному частному праву.
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Как заявляет представитель министерства, процедура вступления Узбекистана в конференцию началась еще марте 2019 года. Ожидается, что по итогам 22-й дипломатической сессии Гаагская конференция примет Конвенцию о признании и исполнении решений иностранных судов, принятых по гражданским или коммерческим делам.
"В рамках визита планируется проведение ряда двусторонних встреч, в частности с руководством Гаагской конференции по международному частному праву, а также Постоянной палаты третейского суда", - добавили в МИД Узбекистана.