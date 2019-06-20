14:13 20 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.57
  • EUR9566.00
  • USD8535.74
Поиск
LIVE:
Саида Мирзиёева

Саида Мирзиёева поможет развитию программы по инициативам президента

© Facebook / Saida Mirziyoyeva
Политика
Получить короткую ссылку
408 0 0

Разработана новая стратегия по реализации проекта. Первая версия уже вынесена на обсуждение.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В целях координации процесса по реализации проекта "Пять инициатив президента" создан Офис управления программами, пишет Саида Мирзиёева в своем Facebook.

Основной задачей этого центра будет являться разработка стратегии по реализации программы. Первая версия такой стратегии уже представлена для общественного обсуждения.

"Я уверена, что эта совместная деятельность будет плодотворной, ведь только объединив наши стремления воедино сможем добиться новых свершений.", - пишет Мирзиёева.

Заместитель директора АИМК также призвала всех представителей общественных молодежных организаций, а также всех неравнодушных поучаствовать в реализации данного проекта. 

Заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций Саида Мирзиёева
© Facebook / Saida Mirziyoyeva
Саида Мирзиёева: в школах Узбекистана еще рано требовать обязательную форму

С первой версией стратегии по реализации "Пяти инициатив президента" можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что Саида Мирзиёева, рамках встречи с Яффой Ассулин и фотографом Лазизом Хамани обсудила проект о выпуске трех книг об Узбекистане. В них будет рассказано об историческом и культурном наследии республики. Эти книги будут представлены в рамках выставки "Цивилизации и культуры на Шёлковом пути", которая откроется в парижском Лувре в 2021 году.

Теги:
инициатива, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, президент Узбекистана, президент, Президент, Саида Мирзиёева



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Космическая лошадь и млечный путь: захватывающие астрономические фото
LIVE_СПУТНИК: Прямая линия с Владимиром Путиным
Владимир Путин отвечает на вопросы россиян - прямой эфир
Рейтинг свободы СМИ - 2019: на каком месте Узбекистан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054