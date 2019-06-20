Саида Мирзиёева поможет развитию программы по инициативам президента

Разработана новая стратегия по реализации проекта. Первая версия уже вынесена на обсуждение.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В целях координации процесса по реализации проекта "Пять инициатив президента" создан Офис управления программами, пишет Саида Мирзиёева в своем Facebook.

Основной задачей этого центра будет являться разработка стратегии по реализации программы. Первая версия такой стратегии уже представлена для общественного обсуждения.

"Я уверена, что эта совместная деятельность будет плодотворной, ведь только объединив наши стремления воедино сможем добиться новых свершений.", - пишет Мирзиёева.

Заместитель директора АИМК также призвала всех представителей общественных молодежных организаций, а также всех неравнодушных поучаствовать в реализации данного проекта.

С первой версией стратегии по реализации "Пяти инициатив президента" можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что Саида Мирзиёева, рамках встречи с Яффой Ассулин и фотографом Лазизом Хамани обсудила проект о выпуске трех книг об Узбекистане. В них будет рассказано об историческом и культурном наследии республики. Эти книги будут представлены в рамках выставки "Цивилизации и культуры на Шёлковом пути", которая откроется в парижском Лувре в 2021 году.