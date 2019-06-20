Пехота против России и Китая: кто стал новым главой Пентагона

Президент США Дональд Трамп объявил об отставке исполняющего обязанности министра обороны и назначил его преемника.

ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан подал в отставку. Об этом президент Дональд Трамп сообщил 18 июня в своем Twitter.

"И. о. министра обороны Патрик Шанахан, проделавший замечательную работу, предпочёл не проходить процесс утверждения его кандидатуры, решив уделять больше времени своей семье", – написал американский президент.

К своим обязанностям Шанахан приступил 1 января 2019 года. В мае Трамп заявил, что намерен выдвинуть его на пост министра обороны, однако сенат так и не приступил к рассмотрению кандидатуры. Шанахан подал заявление через день после того, как одобрил отправку дополнительной тысячи военнослужащих на Ближний Восток.

С понедельника, 24 июня, должность временно займет нынешний министр сухопутных войск США Марк Эспер. Он будет заниматься вопросами снабжения, комплектования и управления финансами вооруженных сил страны.

Марк Эспер воевал в Ираке в 1991 году и имеет различные боевые награды, сообщается в его биографии. При Джордже Буше-младшем он занимал должность заместителя помощника министра обороны. С ноября 2017 года занимает пост министра сухопутных войск США.

В апреле этого года Эспер заявил, что главным приоритетом его ведомства является противостояние России и Китаю. Также он уверен, что США к 2028 году смогут выиграть любую войну у любой страны, не опасаясь реакции остального мира.