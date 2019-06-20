"Есть о чем поговорить": Путин готов к диалогу с Трампом

Президент России 20 июня в семнадцатый раз отвечает на вопросы граждан в прямом эфире.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин во время прямой линии заявил о готовности к диалогу с президентом США Дональдом Трампом.

Пресс-секретарь главы Путина Дмитрий Песков ранее сообщил, что главы государств могут провести полноформатную встречу перед саммитом G20, который пройдет в японской Осаке 28-29 июня.

Сегодня Путину задали вопрос про "Twitter-дипломатию" Трампа и отношения России и США.

"Если американская сторона проявляет к этому интерес, мы готовы к диалогу — настолько, насколько наши партнеры к этому готовы. Мы видим же, что происходит в сфере внутренней политики в США. Даже если президент хочет сделать какие-то шаги навстречу, хочет о чем-то говорить, существует масса ограничений, связанных с деятельностью других властных институтов. Тем более что сейчас действующий глава государства будет оглядываться на требования избирательной кампании, в которую он уже вступил", — сказал Путин.

Он также заявил, что им есть о чем поговорить: скоро заканчивается действие СНВ-III*. Есть интерес и в экономике, добавил российский лидер. Американские компании работают в РФ, несмотря на санкции.

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Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным проходит в семнадцатый раз. Глава государства отвечает на вопросы в прямом эфире.

© Sputnik / Михаил Климентьев Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным

В прошлом году "Прямая линия" продолжалась 4 часа 20 минут. Глава государства ответил на 73 вопроса, всего поступило 2,7 миллиона вопросов.

* СНВ-III — договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Был подписан в 2010 году. Действие закончится в 2021-м.