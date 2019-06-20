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Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

Парламент Кыргызстана выдвинул обвинения против Атамбаева

Sputnik
Политика
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Теперь Генпрокуратура должна решить, имеются ли основания для возбуждения уголовного дела в отношении экс-президента.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Парламент Кыргызстана одобрил постановление по выдвижению обвинений против экс-президента Алмазбека Атамбаева для лишения его статуса неприкосновенности, сообщает Sputnik Кыргызстан.

"За" проголосовали 100, "против" — пятеро депутатов, что говорит о слабой поддержке политика в Жогорку Кенеш.

В парламенте КР для рассмотрения дела была организована спецкомиссия. Ей было поручено заключение по вопросу выдвижения обвинений против Атамбаева для лишения его статуса экс-президента.

В ее состав вошли депутаты Каныбек Иманалиев, Омурбек Бакиров, Евгения Строкова, Кожобек Рыспаев, Максатбек Эгембердиев, Талант Мамытов, Бактыбек Райымкулов, Жыргалбек Турускулов, Алтынбек Жунус уулу, Бактыбек Турусбеков.

Алмазбек Атамбаев
Официальный сайт президента КР
В Кыргызстане создана комиссия по вопросу лишения Атамбаева статуса экс-президента

Как было установлено, он действительно причастен к коррупционным преступлениям при реконструкции ТЭЦ Бишкека, коррупционным схемам при реконструкции Исторического музея, незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при закупке угля для столичной ТЭЦ, незаконной трансформации и приобретению земельных участков в селах Кой-Таш и Чон Сары-Ой.

Теперь Генпрокуратура должна решить, имеются ли основания для возбуждения уголовного дела в отношении экс-президента.

Теги:
уголовная ответственность, уголовное дело, Прокуратура КР, прокуратура, Прокуратура, президент, Президент, Атамбаев



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