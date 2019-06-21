11:59 21 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.57
  • EUR9566.00
  • USD8535.74
Поиск
Срочно:
Boeing-787 Dreamliner

Стало известно, когда могут возобновить полеты в Киев и Симферополь

Viktor Tsoy/Twitter
Политика
Получить короткую ссылку
57 0 0

Известно, что можно активизировать полеты в Киев, но только за счет чартерных рейсов.

ТАШКЕНТ, 21 июн - Sputnik. Представители "Узбекистон хаво йуллари" ждут, что скажет новый президент Украины о возобновлении полетов в Киев и Симферополь, сообщает Podrobno.uz.

По словам директора коммерческого департамента Шухрата Худайкулова, полеты в Киев можно активизировать за счет чартерных рейсов. "Узбекистаон хаво йуллари" сейчас имеет договор на выполнение чартерных рейсов в Киев с одной туристической компанией. Также, по его словам, первые три чартерных рейса были отменены из-за отсутствия нагрузки.

"Возобновить полеты в Симферополь мы сможем тогда, когда такая международная организация, как Евроконтроль, признает, что есть такой аэропорт. На сегодняшний день у них такого аэропорта в списках нет. Поэтому мы не можем туда летать. Сейчас туда выполняют рейсы только россияне по своим каналам. Больше туда никто не летает. Будем ждать, что новый президент скажет, я имею ввиду Зеленского", – отметил заместитель генерального директора компании Алиджан Алмамедов.

Напомним, в сентябре 2018 года украинская делегация в рамках конференции "Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности" уже проводила переговоры о восстановлении прямого авиасообщения между Киевом и Ташкентом.

Делегация Украины обсудила в Ташкенте возобновление авиасообщения >>

Ранее глава Госкомтуризма Азиз Абдухакимов заявлял Sputnik, что авиасообщение с Украиной может быть возобновлено уже в 2018 году.

Авиасообщение между странами прекратилось в мае 2015 года по инициативе узбекской стороны. Это было обусловлено рядом проблемных вопросов. Первоначально авиакомпании двух стран выполняли рейсы по двум направлениям: Ташкент — Киев (две частоты) и Ташкент — Симферополь (пять частот).

Узбекистан и Украина возобновят авиасообщение уже в этом году >>

После крымских событий в 2014 году украинская сторона запретила узбекским самолетам летать в Симферополь, считая администрацию крымского аэропорта незаконной. Что касается полетов в Киев, то здесь ситуация зашла в тупик из-за экономической составляющей. Узбекская авиакомпания обвинила украинскую сторону в откровенном демпинге цен.

Авиасообщение между Ташкентом и Киевом опять оказалось под вопросом >>

Представители Международных авиалиний Украины продавали в Ташкенте стыковочные билеты в Москву, Санкт-Петербург, Калининград и другие города с большой скидкой. Поэтому украинцы были готовы летать хоть пять раз в неделю в Ташкент, а узбекская сторона настаивала на одном рейсе или продаже билетов только на маршрут Ташкент — Киев. В результате ситуация зашла в тупик.

Теги:
рейс, самолет, Самолет, Узбекистон хаво йуллари, Узбекистон хаво йуллари, Авиасообщение, Узбекистан, Узбекистан, Украина, Украина, Киев, полеты



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Резьба по дереву
Как создать шедевр: фоторепортаж из мастерской резьбы по дереву
Беспорядки в Тбилиси: камни, крики полицейские - видео
Беспорядки в Тбилиси: камни, крики полицейские - видео
Рейтинг свободы СМИ - 2019: на каком месте Узбекистан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054