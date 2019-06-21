Стало известно, когда могут возобновить полеты в Киев и Симферополь

Известно, что можно активизировать полеты в Киев, но только за счет чартерных рейсов.

ТАШКЕНТ, 21 июн - Sputnik. Представители "Узбекистон хаво йуллари" ждут, что скажет новый президент Украины о возобновлении полетов в Киев и Симферополь, сообщает Podrobno.uz.

По словам директора коммерческого департамента Шухрата Худайкулова, полеты в Киев можно активизировать за счет чартерных рейсов. "Узбекистаон хаво йуллари" сейчас имеет договор на выполнение чартерных рейсов в Киев с одной туристической компанией. Также, по его словам, первые три чартерных рейса были отменены из-за отсутствия нагрузки.

"Возобновить полеты в Симферополь мы сможем тогда, когда такая международная организация, как Евроконтроль, признает, что есть такой аэропорт. На сегодняшний день у них такого аэропорта в списках нет. Поэтому мы не можем туда летать. Сейчас туда выполняют рейсы только россияне по своим каналам. Больше туда никто не летает. Будем ждать, что новый президент скажет, я имею ввиду Зеленского", – отметил заместитель генерального директора компании Алиджан Алмамедов.

Напомним, в сентябре 2018 года украинская делегация в рамках конференции "Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности" уже проводила переговоры о восстановлении прямого авиасообщения между Киевом и Ташкентом.

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Ранее глава Госкомтуризма Азиз Абдухакимов заявлял Sputnik, что авиасообщение с Украиной может быть возобновлено уже в 2018 году.

Авиасообщение между странами прекратилось в мае 2015 года по инициативе узбекской стороны. Это было обусловлено рядом проблемных вопросов. Первоначально авиакомпании двух стран выполняли рейсы по двум направлениям: Ташкент — Киев (две частоты) и Ташкент — Симферополь (пять частот).

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После крымских событий в 2014 году украинская сторона запретила узбекским самолетам летать в Симферополь, считая администрацию крымского аэропорта незаконной. Что касается полетов в Киев, то здесь ситуация зашла в тупик из-за экономической составляющей. Узбекская авиакомпания обвинила украинскую сторону в откровенном демпинге цен.

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Представители Международных авиалиний Украины продавали в Ташкенте стыковочные билеты в Москву, Санкт-Петербург, Калининград и другие города с большой скидкой. Поэтому украинцы были готовы летать хоть пять раз в неделю в Ташкент, а узбекская сторона настаивала на одном рейсе или продаже билетов только на маршрут Ташкент — Киев. В результате ситуация зашла в тупик.