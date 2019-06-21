Узбекистан и Казахстан провели заседание межправкомиссии на новом уровне

О планах по созданию межправкомиссии во главе с премьер-министрами двух стран Шавкат Мирзиёев сообщил после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, посетившим Узбекистан в апреле.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Узбекистан и Казахстан сегодня впервые провели заседание межправительственной комиссии на новом уровне глав правительств.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев после заседания принял премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Подчеркнуто, что заседание Межправительственной комиссии, впервые проведенное сегодня на уровне глав правительств, является эффективным механизмом продвижения перспективных проектов в сфере торговли, инвестиций, сельского хозяйства, транспорта и логистики, туризма и других направлениях", — говорится в публикации.

На встрече стороны также обсудили расширение межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена, в частности — в рамках Года Казахстана в Узбекистане.

О планах по созданию межправкомиссии во главе с премьер-министрами двух стран Мирзиёев сообщил после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который посетил Узбекистан в апреле. В рамках того же визита состоялась церемония открытия Года Казахстана.

Напомним, Нур-Султан и Ташкент до 2020 года намерены довести товарооборот до пяти миллиардов долларов.

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