Пенсия для заключенных: в парламенте обсудили новый проект

Как отметили депутаты, приостановление выплаты пенсии лицам, находящимся в местах лишения свободы является ограничением их прав, а также лишает средств их родных и близких, находящимся в прямой зависимости от государственных выплат.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В Законодательной палате Олий Мажлиса обсудили проект закона, который предусматривает возможность выплаты пенсии лицам, осужденным к наказанию в виде лишения свободы, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Как отметили депутаты, приостановление выплаты пенсии лицам, находящимся в местах лишения свободы является ограничением их прав, а также лишает средств их родных и близких, находящимся в прямой зависимости от государственных выплат.

Количество лиц пенсионного возраста в таких учреждениях сейчас насчитывает более тысячи человек.

В Министерстве юстиции Узбекистана недавно напомнили, какие товары каждый месяц могут бесплатно получать одинокие пенсионеры и нуждающиеся в постоянном уходе инвалиды.

В список включены следующие продукты: три килограмма муки высшего сорта; килограмм риса; полкило гречневой крупы; полкило макарон; килограмм говядины без костей; килограмм мяса домашней птицы; 200 граммов сливочного масла; 15 яиц; килограмм сахара; литр подсолнечного масла; 200 граммов зеленого или черного чая.