Шри-Ланка вскоре надеется получить статус полноправного члена ШОС

Ранее посол Шри-Ланки в России Даян Джаятиллека сообщил, что политический курс Шри-Ланки направлен на повышение уровня ее участия в ШОС.

ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. Шри-Ланка, имеющая статус страны-партнера в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), надеется скоро получить статус полноправного члена организации, сообщил РИА Новости начальник штаба ланкийских вооруженных сил адмирал Равиндра Чандрасири Уиджегунаратне на полях форума "Армия-2019".

"Первое, к чему мы стремимся, - это получить поддержку, повысив наш статус... до полноправного государства-члена... Я думаю, что Шанхайская организация сотрудничества открыта. В нее (входят - ред.) в основном азиатские страны. Китай и Россия являются сильными партнерами. Я полагаю, что запрос Шри-Ланки будет рассмотрен весьма благоприятно", - заявил он.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.