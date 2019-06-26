23:43 26 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.34
  • EUR9731.96
  • USD8562.34
Поиск
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС

Шри-Ланка вскоре надеется получить статус полноправного члена ШОС

Sputnik / Болат Шайхинов
Политика
Получить короткую ссылку
25 0 0

Ранее посол Шри-Ланки в России Даян Джаятиллека сообщил, что политический курс Шри-Ланки направлен на повышение уровня ее участия в ШОС.

ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. Шри-Ланка, имеющая статус страны-партнера в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), надеется скоро получить статус полноправного члена организации, сообщил РИА Новости начальник штаба ланкийских вооруженных сил адмирал Равиндра Чандрасири Уиджегунаратне на полях форума "Армия-2019".

Андрей Серенко
© Facebook / Андрей Серенко
Серенко: вступление в ШОС - приоритетная задача для президента Ирана

"Первое, к чему мы стремимся, - это получить поддержку, повысив наш статус... до полноправного государства-члена... Я думаю, что Шанхайская организация сотрудничества открыта. В нее (входят - ред.) в основном азиатские страны. Китай и Россия являются сильными партнерами. Я полагаю, что запрос Шри-Ланки будет рассмотрен весьма благоприятно", - заявил он.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

По теме

Путин по телефону обсудил с Мирзиёевым итоги ШОС
Теги:
Россия, Армия, ШОС, Шри-Ланка



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Дрон-камикадзе и сова-разведчик: парад новинок на форуме "Армия-2019" – фото
Как работают пункты сбора помощи жителям Арыси
Иностранец отдал последнюю толстовку для жителей Арыси - видео
Сколько узбекистанцев не имеют биометрического паспорта

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054