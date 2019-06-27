Узбекистан и ЕС в 2019 году организуют еще два раунда переговоров

Соглашение заменит нынешний договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 года.

ТАШКЕНТ, 27 июн - Sputnik. Делегации Узбекистана и Европейского союза (ЕС) в 2019 году проведут, как минимум, еще два раунда переговоров по новому всеобъемлющему двустороннему соглашению, сообщает узбекистанский МИД.

Ожидается, что подписание документа будет приурочено к визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Брюссель в 2019 году. Первый раунд переговоров по новому документу прошел 4-7 февраля в Ташкенте.

По данным министерства, 25-26 июня в Брюсселе состоялся второй раунд переговоров по Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС). Рабочая группа по торговой части СРПС продолжит встречи до 28 июня.

"Планируется проведение в текущем году еще двух раундов переговоров – по одному в Ташкенте и Брюсселе", - говорится в сообщении на сайте министерства. В частности, стороны выразили намерение предпринять усилия для достижения значительного прогресса в согласовании текста СРПС в обозримой перспективе. В ходе мероприятия стороны смогли продвинуться по многим статьям и разделам этого документа, направленного на выведение отношений между Узбекистаном и Евросоюзом на качественно новый уровень, отметили в ведомстве.

"ЕС озвучил приверженность поддержке реформ в Узбекистане, в том числе по развитию диверсифицированной и конкурентоспособной экономики, интеграции страны в глобальные мирохозяйственные связи, совершенствованию деловой и инвестиционной среды", - добавили в МИД Узбекистана.

Ранее чиновник в структурах ЕС заявил, что Брюссель планирует как можно скорее завершить переговоры с Узбекистаном по новому всеобъемлющему соглашению, рассчитывая, что его заключение позволит создать благоприятную среду для инвестиций, а также обеспечить взаимодействие по внешнеполитическим вопросам.