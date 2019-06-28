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Путин и Трамп пообщались перед началом саммита в Японии

© Sputnik / Илья Питалев
Политика
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Лидеры двух стран прибыли в Японию для участия в саммите G20.

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп кратко пообщались перед открытием саммита G20 в японской Осаке, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что по пути на церемонию фотографирования лидеры оживленно переговаривались. Однако, как заявил пресс-секретарь российского президента, лидеры просто поприветствовали друг друга, не обсуждая серьезных вопросов.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© Sputnik / Михаил Климентьев
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У Трампа и Путина состоится официальная встреча в рамках саммита. Представитель Белого дома ранее заявлял, что разговор будет преимущественно посвящен вопросам региональной безопасности, включая Иран, Украину, Сирию, Ближний Восток. Кроме того, будут подняты вопросы контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений. Он также не исключил, что лидеры коснутся темы Венесуэлы, а Трамп затронет тему "вмешательства в выборы".

Стали известны детали встречи Путина и Трампа в Осаке >>>

Саммит G20 начался с небольшим опозданием: Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса задержались на двусторонней встрече. Форум продлится два дня.Первое заседание будет посвящено вопросам глобальной экономики, торговли и инвестиций.

 

 

 

Теги:
G20, Россия, США, Дональд Трамп, Трамп, трамп, Владимир Путин, Владимир Путин, путин



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