Путин и Трамп пообщались перед началом саммита в Японии

Лидеры двух стран прибыли в Японию для участия в саммите G20.

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп кратко пообщались перед открытием саммита G20 в японской Осаке, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что по пути на церемонию фотографирования лидеры оживленно переговаривались. Однако, как заявил пресс-секретарь российского президента, лидеры просто поприветствовали друг друга, не обсуждая серьезных вопросов.

У Трампа и Путина состоится официальная встреча в рамках саммита. Представитель Белого дома ранее заявлял, что разговор будет преимущественно посвящен вопросам региональной безопасности, включая Иран, Украину, Сирию, Ближний Восток. Кроме того, будут подняты вопросы контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений. Он также не исключил, что лидеры коснутся темы Венесуэлы, а Трамп затронет тему "вмешательства в выборы".

Стали известны детали встречи Путина и Трампа в Осаке >>>

Саммит G20 начался с небольшим опозданием: Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса задержались на двусторонней встрече. Форум продлится два дня.Первое заседание будет посвящено вопросам глобальной экономики, торговли и инвестиций.