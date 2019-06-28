Путин и Трамп пообщались перед началом саммита в Японии

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп кратко пообщались перед открытием саммита G20 в японской Осаке, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что по пути на церемонию фотографирования лидеры оживленно переговаривались. Однако, как заявил пресс-секретарь российского президента, лидеры просто поприветствовали друг друга, не обсуждая серьезных вопросов.
Стали известны детали встречи Путина и Трампа в Осаке >>>
Саммит G20 начался с небольшим опозданием: Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса задержались на двусторонней встрече. Форум продлится два дня.Первое заседание будет посвящено вопросам глобальной экономики, торговли и инвестиций.