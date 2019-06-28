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Трамп попросил Путина не вмешиваться в грядущие выборы

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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Американский президент пошутил на саммите "Большой двадцатки" в ответ на вопрос журналистов о российском вмешательстве.

ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. На полях саммита G20 в Осаке (Япония) завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости.

В ходе беседы, которая продолжалась около полутора часов, главы государств обсудили проблемы Ирана, Украины, Сирии и Венесуэлы. 

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По словам Дональда Трампа, улучшение отношений между странами в интересах всего мира. При этом глава Белого дома в шутку попросил российского президента не вмешиваться в американские выборы.

"Не вмешивайтесь, не вмешивайтесь в выборы", – смеясь, сказал Трамп Путину в связи с вопросом журналистов о "российском вмешательстве".

Эксперты считают, что эта встреча имеет большую значимость для обеих стран, поскольку Путин и Трамп не виделись почти год – со времен саммита в Хельсинки, который проходил в июле 2018 года. За это время накопилось много вопросов, которые необходимо обсудить, например, ситуацию на Ближнем Востоке, ядерное разоружение Ирана и КНДР и другие проблемы.

Саммит "Большой двадцатки" проходит в японском городе Осака с 28 по 29 июня. Традиционно в нем принимают участие 20 крупнейших национальных экономик мира.

Теги:
Япония, Япония, переговоры, G20, Дональд Трамп, Владимир Путин



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