Глава Узбекистана пожелал Бердымухамедову больших успехов и обсудил с ним актуальные вопросы.

ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом передает пресс-служба узбекского лидера.

Мирзиёев поздравил Бердымухамедова с днем рождения, пожелав ему здоровья, благополучия и больших успехов.

Он отметил достижения Туркменистана под руководством Бердымухамедова в сфере государственного и общественного строительства, социально-экономического развития страны.

Лидеры государств обсудили вопросы двусторонних отношений и региональной политики.

Они подчеркнули, что необходимо и дальше наращивать объемы взаимной торговли, усилить кооперацию в области транспорта, энергетики, промышленности и сельского хозяйства.

Кроме того, президенты выступили за активизацию деятельности совместной Межправительственной комиссии.