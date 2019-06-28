ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом передает пресс-служба узбекского лидера.
Мирзиёев поздравил Бердымухамедова с днем рождения, пожелав ему здоровья, благополучия и больших успехов.
Он отметил достижения Туркменистана под руководством Бердымухамедова в сфере государственного и общественного строительства, социально-экономического развития страны.
Лидеры государств обсудили вопросы двусторонних отношений и региональной политики.
Они подчеркнули, что необходимо и дальше наращивать объемы взаимной торговли, усилить кооперацию в области транспорта, энергетики, промышленности и сельского хозяйства.
Кроме того, президенты выступили за активизацию деятельности совместной Межправительственной комиссии.