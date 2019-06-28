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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев поздравил Бердымухамедова с днем рождения

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Глава Узбекистана пожелал Бердымухамедову больших успехов и обсудил с ним актуальные вопросы.

ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом передает пресс-служба узбекского лидера.

Мирзиёев поздравил Бердымухамедова с днем рождения, пожелав ему здоровья, благополучия и больших успехов.

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Он отметил достижения Туркменистана под руководством Бердымухамедова в сфере государственного и общественного строительства, социально-экономического развития страны.

Лидеры государств обсудили вопросы двусторонних отношений и региональной политики.

Они подчеркнули, что необходимо и дальше наращивать объемы взаимной торговли, усилить кооперацию в области транспорта, энергетики, промышленности и сельского хозяйства.

Кроме того, президенты выступили за активизацию деятельности совместной Межправительственной комиссии.

Теги:
Гурбангулы Бердымухамедов, Шавкат Мирзиёев, Туркменистан, Узбекистан



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