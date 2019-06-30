Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в воскресенье.

ТАШКЕНТ, 30 июн - Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов пригласить Ким Чен Ына посетить с визитом США. Об этом передает РИА Новости.

На встрече двух лидеров журналисты спросили, готов ли Трамп пригласить северокорейского лидера.

"Я вполне могу пригласить его прямо сейчас", - ответил Трамп.

Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в воскресенье и впервые в истории пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию, разделяющую надвое Корейский полуостров.

Встреча произошла в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом. Вместе с Трампом в Пханмунджом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.