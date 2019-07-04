Форум регионов Беларуси и Узбекистана пройдет во второй половине лета

Пятого июля в Минске пройдет заседание оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия.

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Форум регионов Беларуси и Узбекистана планируется провести во второй половине лета — в рамках визита в Минск узбекского лидера Шавката Мирзиёева.

"Форум регионов Беларуси и Узбекистана пройдет в конце июля — начале августа и будет организован в рамках визита в Беларусь президента Узбекистана", — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы верхней палаты парламента Беларуси.

Пятого июля в Минске пройдет заседание оргкомитета по подготовке и проведению форума.

Ранее председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов рассказал , что состав участников Форума регионов "будет очень серьезным", а при работе стороны возьмут за основу дорожную карту взаимодействия двух стран.

Узбекистан и Беларусь активно развивают сотрудничество в разных сферах. В прошлом году товарооборот между республиками вырос на 130% — до 419,9 миллиона долларов.

Лукашенко посетил Узбекистан в сентябре прошлого года. Переговоры между лидерами двух стран получились насыщенными — помимо встречи в расширенном составе, президенты проговорили тет-а-тет около трех часов.

Тогда стороны подписали 19 документов, важнейшими из которых стали межправительственный Договор о социально-экономическом сотрудничестве на 2019-2023 годы и программа по его реализации.