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Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов

Абдулазиз Камилов приедет на встречу "ЕС – Центральная Азия" в Бишкеке

© Sputnik / Евгений Биятов
Политика
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Глава МИД Узбекистана проведет переговоры с руководителями делегаций, участвующими в министерской встрече.

ТАШКЕНТ, 4 июл - Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов примет участие в очередной министерской встрече "Центральная Азия – ЕС" в Бишкеке 7 июля, сообщает пресс-служба МИД страны.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Новая стратегия ЕС по ЦА может быть обнародована в следующем году

По данным ведомства, главы внешнеполитических ведомств обсудят вопросы, связанные с дальнейшим развитием межрегионального сотрудничества в различных областях, в том числе в рамках реализации обновленной стратегии Евросоюза по Центральной Азии. Министры также обменяются мнениями по отдельным вопросам международной повестки дня.

"В программу пребывания узбекской делегации в Бишкеке включены и двусторонние переговоры с главами делегаций, участвующими в министерской встрече", - добавили в МИД Узбекистана.

В середине июня Совет ЕС одобрил новую стратегию развития отношений с Центральной Азией, в которой выражена готовность ЕС к заключению и реализации соглашений о расширенном партнерстве со странами региона и активизации сотрудничества в целях содействия миру в Афганистане. Первая стратегия была принята в 2007 году.

Теги:
Бишкек, Европа, Центральная Азия, Абдулазиз Камилов, МИД Узбекистана



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