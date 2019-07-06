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Арипов и Медведев проведут встречу в Москве

© Sputnik / Екатерина Штукина
Политика
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Министры обсудят торговое, инвестиционное и культурно-гуманитарное сотрудничество.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и глава правительства РФ Дмитрий Медведев встретятся в Москве 10 июля, сообщили пресс-служба правительства России.

Министры обсудят торговое, инвестиционное и культурно-гуманитарное сотрудничество.

© Sputnik / Екатерина Штукина
Что обсудили по телефону Медведев и Арипов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проведет переговоры с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым 10 июля в Москве. В ходе встречи будут рассмотрены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Недавно Дмитрий Медведев посетил Узбекистан. В ходе визита премьер-министр РФ встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, а также принял участие в заседании российско-узбекской межправительственной комиссии. По итогам встречи был подписан большой пакет двусторонних договоров.

Теги:
государственный визит, подготовка к визиту, официальный визит, визит, переговоры, Абдулла Арипов, Дмитрий Медведев



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