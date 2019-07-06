Арипов и Медведев проведут встречу в Москве

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и глава правительства РФ Дмитрий Медведев встретятся в Москве 10 июля, сообщили пресс-служба правительства России.

Министры обсудят торговое, инвестиционное и культурно-гуманитарное сотрудничество.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проведет переговоры с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым 10 июля в Москве. В ходе встречи будут рассмотрены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Недавно Дмитрий Медведев посетил Узбекистан. В ходе визита премьер-министр РФ встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, а также принял участие в заседании российско-узбекской межправительственной комиссии. По итогам встречи был подписан большой пакет двусторонних договоров.