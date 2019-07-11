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Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора

Путин впервые поговорил с Зеленским

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским впервые состоялся телефонный разговор.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц", — сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

По словам Пескова, стороны договорились о продолжении этой работы на уровне экспертов.

© Sputnik .
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Кроме того, обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате, рассказал пресс-секретарь президента России.

Ранее Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске. Он уточнил, что в саммите должны принимать участие президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Москве рассмотрят предложение, и добавил: нужно понять, есть ли перспективы у такого диалога.

Теги:
политика, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин



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