Путин впервые поговорил с Зеленским

Между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским впервые состоялся телефонный разговор.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц", — сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

По словам Пескова, стороны договорились о продолжении этой работы на уровне экспертов.

Кроме того, обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате, рассказал пресс-секретарь президента России.

Ранее Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске. Он уточнил, что в саммите должны принимать участие президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Москве рассмотрят предложение, и добавил: нужно понять, есть ли перспективы у такого диалога.