Песков рассказал подробности разговора Путина и Зеленского

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал подробности разговора главы государства с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Состоявшаяся накануне беседа длилась около двадцати минут, пишет РИА Новости.
Напомним, инициатором диалога выступила украинская сторона. Президенты обсудили вопросы урегулирования в Донбассе, переговоры в "нормандском формате", а также совместную работу по возвращению удерживаемых лиц.
Песков также отметил: "сам факт общения" в Кремле считают важным, но неизвестно, когда Путин и Зеленский созвонятся в следующий раз.
Такие переговоры согласовываются оперативно, "была бы инициатива", добавил он.
Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. Во втором туре выборов за него проголосовали более 73% избирателей.