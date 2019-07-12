Песков рассказал подробности разговора Путина и Зеленского

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал подробности разговора главы государства с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Состоявшаяся накануне беседа длилась около двадцати минут, пишет РИА Новости.

"Это был первый разговор двух президентов — такой ознакомительный. Вы знаете, что они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было. Разговор носил достаточно прагматичный характер", — рассказал Песков.

Напомним, инициатором диалога выступила украинская сторона. Президенты обсудили вопросы урегулирования в Донбассе, переговоры в "нормандском формате", а также совместную работу по возвращению удерживаемых лиц.

Песков также отметил: "сам факт общения" в Кремле считают важным, но неизвестно, когда Путин и Зеленский созвонятся в следующий раз.

Такие переговоры согласовываются оперативно, "была бы инициатива", добавил он.

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. Во втором туре выборов за него проголосовали более 73% избирателей.