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Президент РФ В. Путин

Песков рассказал подробности разговора Путина и Зеленского

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Одиннадцатого июля президенты России и Украины впервые поговорили по телефону.

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал подробности разговора главы государства с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Состоявшаяся накануне беседа длилась около двадцати минут, пишет РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
© Sputnik / Алексей Никольский
Путин впервые поговорил с Зеленским
"Это был первый разговор двух президентов — такой ознакомительный. Вы знаете, что они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было. Разговор носил достаточно прагматичный характер", — рассказал Песков.

Напомним, инициатором диалога выступила украинская сторона. Президенты обсудили вопросы урегулирования в Донбассе, переговоры в "нормандском формате", а также совместную работу по возвращению удерживаемых лиц.

Песков также отметил: "сам факт общения" в Кремле считают важным, но неизвестно, когда Путин и Зеленский созвонятся в следующий раз. 

Такие переговоры согласовываются оперативно, "была бы инициатива", добавил он.

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. Во втором туре выборов за него проголосовали более 73% избирателей.

Теги:
Украина, Россия, политика, Владимир Зеленский, Владимир Путин



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