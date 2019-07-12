Угрозам вопреки: Турция получила первую партию российских "Триумфов"

Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: США требовали, чтобы Турция отказалась от сделки и купила их комплексы Patriot.

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Турция приняла первую партию компонентов зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны страны.

"Доставка осуществляется на авиабазу Мюртед в провинции Анкара", — уточнили в ведомстве.

Информацию подтвердили в российской Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.

Сделка о поставках была заключена в 2017 году. В рамках контракта РФ поставит Турции четыре дивизиона за 2,5 миллиарда долларов. Часть из этой суммы заказчик оплатит сам, часть — за счет российского кредита.

Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: США требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. Вашингтон не исключал, что в случае отказа задержит или вовсе отменит продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.

С-400 "Триумф" — современный зенитный ракетный комплекс большой дальности. Он предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов.

Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Турция стала третьей (после Беларуси и Китая) страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.