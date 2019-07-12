Угрозам вопреки: Турция получила первую партию российских "Триумфов"

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Турция приняла первую партию компонентов зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны страны.
"Доставка осуществляется на авиабазу Мюртед в провинции Анкара", — уточнили в ведомстве.
Информацию подтвердили в российской Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.
Сделка о поставках была заключена в 2017 году. В рамках контракта РФ поставит Турции четыре дивизиона за 2,5 миллиарда долларов. Часть из этой суммы заказчик оплатит сам, часть — за счет российского кредита.
С-400 "Триумф" — современный зенитный ракетный комплекс большой дальности. Он предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов.
Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.
Турция стала третьей (после Беларуси и Китая) страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.