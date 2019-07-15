ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов встретился с новым послом Афганистана Ахмадом Холидом Элмий, сообщает пресс-служба МИД.
В ходе встречи обе стороны пришли к заключению, что узбекско-афганские отношения будут укрепляться и расширяться.
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Обсуждались вопросы урегулирования конфликтов на территории Афганистана, который долгие годы является одной из главных мировых проблем для ЦА.
Также стороны договорились о наращивании политического, торгово-экономических, инвестиционного, культурно-гуманитарного сотрудничества и участии Узбекистана в реализации инфраструктурных и социально-экономических проектов в Афганистане.