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Абдулазиз Камилов встретился с новым послом Афганистана

© МИД Узбекистана
Политика
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Обсуждался вопрос урегулирования конфликтов на территории Афганистана, который долгие годы является одной из главных мировых проблем для ЦА.

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов встретился с новым послом Афганистана Ахмадом Холидом Элмий, сообщает пресс-служба МИД.

В ходе встречи обе стороны пришли к заключению, что узбекско-афганские отношения будут укрепляться и расширяться.

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Обсуждались вопросы урегулирования конфликтов на территории Афганистана, который долгие годы является одной из главных мировых проблем для ЦА.

© МИД Узбекистана
Посол Узбекистана встретился с Ангелой Меркель в Берлине
Посол от имени Президента Мухаммада Ашрафа Гани передал глубокую признательность Президенту Шавкату Мирзиёеву за постоянную поддержку Афганистана и поблагодарил узбекскую сторону за весомый вклад в запуск механизмов межафганского диалога, значительный импульс которому был дан в марте прошлого года на представительной Международной конференции по Афганистану в г.Ташкенте.

Также стороны договорились о наращивании политического, торгово-экономических, инвестиционного, культурно-гуманитарного сотрудничества и участии Узбекистана в реализации инфраструктурных и социально-экономических проектов в Афганистане.

Теги:
Абдулазиз Камилов, посольство, Посол, Афганистан, Афганистан



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