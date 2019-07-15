Обсуждался вопрос урегулирования конфликтов на территории Афганистана, который долгие годы является одной из главных мировых проблем для ЦА.

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов встретился с новым послом Афганистана Ахмадом Холидом Элмий, сообщает пресс-служба МИД.

В ходе встречи обе стороны пришли к заключению, что узбекско-афганские отношения будут укрепляться и расширяться.

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Обсуждались вопросы урегулирования конфликтов на территории Афганистана, который долгие годы является одной из главных мировых проблем для ЦА.

Посол от имени Президента Мухаммада Ашрафа Гани передал глубокую признательность Президенту Шавкату Мирзиёеву за постоянную поддержку Афганистана и поблагодарил узбекскую сторону за весомый вклад в запуск механизмов межафганского диалога, значительный импульс которому был дан в марте прошлого года на представительной Международной конференции по Афганистану в г.Ташкенте.

Также стороны договорились о наращивании политического, торгово-экономических, инвестиционного, культурно-гуманитарного сотрудничества и участии Узбекистана в реализации инфраструктурных и социально-экономических проектов в Афганистане.