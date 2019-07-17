В Министерстве иностранных дел Узбекистана приняли российского посла

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Сегодня первый заместитель Министра иностранных дел Узбекистана Илхом Неъматов провел переговоры с послом Российской Федерации Владимиром Тюрденевым, сообщили в МИД республики.
Напомним, что глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов сейчас находится с визитом в США.
Камилов поучаствует в переговорах по развитию торгово-экономических, финансовых и инвестиционных связей. Визит начался 16 июля и завершится 23 июля. Также в составе делегации в США прибыли руководители министерств, компаний и банков Узбекистана.