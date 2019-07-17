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Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев

В Министерстве иностранных дел Узбекистана приняли российского посла

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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В рамках встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы узбекско-российских отношений, а также обсудили грядущие мероприятия с участием глав палат парламентов.

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Сегодня первый заместитель Министра иностранных дел Узбекистана Илхом Неъматов провел переговоры с послом Российской Федерации Владимиром Тюрденевым, сообщили в МИД республики.

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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В рамках встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы узбекско-российских отношений, а также обсудили грядущие мероприятия с участием глав палат парламентов.

Напомним, что глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов сейчас находится с визитом в США. 

Камилов поучаствует в переговорах по развитию торгово-экономических, финансовых и инвестиционных связей. Визит начался 16 июля и завершится 23 июля. Также в составе делегации в США прибыли руководители министерств, компаний и банков Узбекистана.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Россия, Посольство России в Узбекистане, Посол



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