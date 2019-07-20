Главы стран Центральной Азии могут встретиться в Ташкенте осенью

Впервые идею провести неформальную встречу руководителей стран региона озвучил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе выступления на 72-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре 2017 года.

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Вторая консультативная встреча глав центральноазиатских государств может состояться в Ташкенте осенью. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Узбекистана.

Ранее планировалось провести данную встречу в Ташкенте весной , однако ее решено было отложить из-за плотного графика у узбекской стороны.

По данным МИД, делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым провела в Вашингтоне презентацию инвестиционного потенциала и перспектив развития рынка капитала в Узбекистане для представителей официальных, экспертных, деловых кругов США.

В частности, участники встречи обсудили вопросы сотрудничества республики с соседями по региону.

"В качестве примера приведены планы проведения второй консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте осенью текущего года", — говорится в публикации.

Заместитель помощника президента США Лиза Кертис в своем выступлении на презентации отметила, что преобразования и перемены в Узбекистане возродили региональное сотрудничество.

"Кертис заявила, что за последние два с половиной года Узбекистан позиционирует себя как источник перемен в регионе, который возрождается в качестве подлинного перекрестка торговли и транзита", — добавили в МИД.

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Первая консультативная встреча глав государств стран ЦА состоялась в марте прошлого года в Астане. Впервые идею провести неформальную встречу руководителей стран региона озвучил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе выступления на 72-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре 2017 года.