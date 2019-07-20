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Михаил Саакашвили.

Саакашвили снял свою партию с выборов в Верховную раду

© Sputnik / Стрингер
Политика
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Внеочередные парламентские выборы пройдут на Украине 21 июля. Участвовать в них могут только партии, проходной барьер составит 5%.

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили снял свою партию "Движение новых сил" с выборов в Верховную раду и призвал голосовать за партию президента Украины Владимира Зеленского, вернувшего ему гражданство

По словам Саакашвили, Зеленскому нужно дать шанс сформировать большинство без уступок старым политикам. 

"И я бы не хотел, чтобы из-за наших процентов, которые все-таки нам могут не позволить пройти в Раду, "Слуга народа" не добрала несколько процентов до возможности независимо формировать правительство", — написал Саакашвили в своем Facebook.

© Sputnik / Стрингер
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Внеочередные парламентские выборы пройдут на Украине 21 июля. По результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", партия "Слуга народа" является лидером электоральных симпатий среди украинцев. Ее готовы поддержать 49,5% граждан.

Также проходной барьер смогут преодолеть партии Юрия Бойко "Оппозиционная платформа – За жизнь" (10,5%) и "Европейская Солидарность" Петра Порошенко (7,7%). Еще в пятерке лидеров — партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" (6,9%) и политсила украинского музыканта, лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука — "Голос" (5,9%). Рейтинг остальных партий, включая "Движение новых сил" Саакашвили, составил менее 5%.

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Теги:
Владимир Зеленский, Верховная Рада, выборы, Украина, Михаил Саакашвили



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