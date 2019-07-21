Шавкат Мирзиёев поздравил короля Бельгии

Сегодня в Бельгии отмечают один из самых главных праздников для страны.

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёв поздравил короля Бельгии Филиппа с национальным праздником, сообщает пресс-служба главы государства.

Сегодня в Бельгии отмечают День присяги короля или Национальный день Бельгии.

Национальный день Бельгии (National Day) – главный праздник страны – отмечается ежегодно 21 июля, начиная с 1890 года, в честь знаменательной даты. Он одновременно является и Днем независимости, и днем Конституции и днем Народного единства.

В этот день в 1831 году в результате выборов на королевский престол взошел Леопольд I. Новый король Леопольд I принес присягу бельгийскому парламенту на верность Конституции страны.