Глава МИД Узбекистана встретился с администратором ЮСАИД в США

Марк Грин от лица Агентства выразил поддержку реформ, осуществляемых в Узбекистане. Также политики обсудили грядущие инвестиционные проекты, особенно в сфере образования.

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Абдулазиз Камилов встретился с администратором Агентства США по международному развитию Марком Грином в рамках своего визита в США. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Стороны обсудили детали сотрудничества между Узбекистаном и США.

Марк Грин от лица Агентства выразил поддержку реформ, осуществляемых в Узбекистане. Также политики обсудили грядущие инвестиционные проекты, особенно в сфере образования.

"Вкладывая в сферу образования, вы сеете семена будущего, так как без достойного образования вряд ли можно выдержать все более ужесточающуюся конкуренцию во всем мире", - заявил администратор ЮСАИД.

Агентство США по международному развитию — высший федеральный орган государственного управления Соединённых Штатов Америки в области оказания помощи за рубежом.

Напомним, что делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым также приняла участие во второй министерской конференции по вопросам продвижения религиозных свобод.