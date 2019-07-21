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Глава МИД Узбекистана встретился с администратором ЮСАИД в США

© МИД Узбекистана
Политика
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Марк Грин от лица Агентства выразил поддержку реформ, осуществляемых в Узбекистане. Также политики обсудили грядущие инвестиционные проекты, особенно в сфере образования.

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Абдулазиз Камилов встретился с администратором Агентства США по международному развитию  Марком Грином в рамках своего визита в США. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Стороны обсудили детали сотрудничества между Узбекистаном и США.

Марк Грин от лица Агентства выразил поддержку реформ, осуществляемых в Узбекистане. Также политики обсудили грядущие инвестиционные проекты, особенно в сфере образования.

"Вкладывая в сферу образования, вы сеете семена будущего, так как без достойного образования вряд ли можно выдержать все более ужесточающуюся конкуренцию во всем мире", - заявил администратор ЮСАИД.

© МИД Узбекистана
Абдулазиз Камилов рассказал о религиозных свободах в США
Агентство США по международному развитию — высший федеральный орган государственного управления Соединённых Штатов Америки в области оказания помощи за рубежом. 

Напомним, что делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым также приняла участие во второй министерской конференции по вопросам продвижения религиозных свобод.

Теги:
Абдулазиз Камилов, США, США



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